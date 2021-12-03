«Спартак» проведет традиционный ретро-матч в декабре

Хоккейный «Спартак» снова организует для своих болельщиков традиционный ретро-матч в декабре.

По информации «РИА Новости», такой встречей станет календарная игра регулярного чемпионата КХЛ 22 декабря, в которой красно-белые примут уфимский «Салават Юлаев». В этот раз матч пройдет на малой спортивной арене «Лужников».

Напомним, что «Спартак» проводит подобные мероприятия каждый год в конце декабря в честь дня рождения клуба. В этом году команде исполняется 75 лет.

В разные годы, начиная с 2015, каждый ретро-матч «Спартака» посвящается одному из десятилетий 20 века, либо конкретному событию - например, победе в Кубке Шпенглера в начале 90-х.

В текущем сезоне подопечные Бориса Миронова занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и ведут борьбу за попадание в плей-офф.