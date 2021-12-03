«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ, прошедшем в Дубае

Хоккеисты «Ак Барса» добились победы над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что игра между клубами прошла в Дубае в рамках фестиваля Ice Dubai Show, который продлится с 3 по 5 декабря. В составе казанцев шайбы забросили Артем Галимов (31-я минута), Стивен Кэмпфер (44) и Михаил Глухов (49). Соперник ответил голом Никиты Сошникова (55).
Таким образом «Ак Барс» набрал 49 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идет пятым с 42 очками.
6 декабря казанская команда сыграет дома против «Барыса», а омичи в тот же день примут у себя рижское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
0:1 – Галимов (Рукавишников, Дыняк), 30:06
0:2 – Кэмпфер (Линдхольм, Панюков), 43:21
0:3 – Глухов (Лукоянов), 48:16
1:3 – Сошников (Телегин, Прохоркин), 54:31 (бол.)
Вратари: Грубец – Билялов.
Броски: 25 – 25.
Штраф: 10 – 12.