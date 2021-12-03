Квартальнов оценил победу «Ак Барса» над «Авангардом» в вынесенном матче КХЛ, который прошел в ОАЭ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда обыграла «Авангард» со счетом 3:1.

Отметим, что встреча между клубами прошла в Дубае (ОАЭ) на стадионе «Coca-Cola Арена». Игру посетили 5150 зрителей.

– Этот матч – опыт, команды были в одинаковых условиях. Для нас все сложилось неплохо: ребята где-то отдохнули, провели время с женами, которые сюда приехали. Отдохнули, отвлеклись. На трибунах болели за обе команды. Казанских фанатов тоже было много. Атмосфера была хорошей, – сказал Квартальнов журналистам после матча.

Добавим, что «Ак Барс» набрал 49 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. 6 декабря казанская команда сыграет дома против «Барыса».