Хартли – о матче между «Авангардом» и «Ак Барсом» в Дубае: Эта игра – большая победа для КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил поражение своей команды от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся в Дубае.

Отметим, что встреча между клубами прошла в Объединенных Арабских Эмиратах на стадионе «Coca-Cola Арена». Игру посетили 5150 зрителей.

– Думаю, по ходу игры мы прибавляли. В начале нахватали удалений, во втором периоде уже лучше действовали. Мы медленно и верно становились все лучше и лучше, просто наши броски не доходили до ворот. Эта поездка была хорошо организована. Поздравляю людей, которые участвовали в организации этой работы. Эта игра – большая победа для КХЛ, – сказал Хартли во время послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что «Авангард» 42 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. 6 декабря омичи на своей площадке примут рижское «Динамо».