СКА дома переиграл «Йокерит»

СКА на своей площадке обыграл «Йокерит» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе армейцев шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута) и Данила Моисеев (28). Соперник ответил голом Юлиуса Юнттилы (27).
Отметим, что петербургская команда осталась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков. «Йокерит» остался на первой строчке с 50 очками.
6 декабря СКА сыграет в гостях против «Автомобилиста», а финский клуб в тот же день в Хельсинки встретится с «Амуром».
В параллельной встрече минское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» (5:2).
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – «Йокерит» (Хельсинки) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Бурдасов (Пыленков, Воробьев), 06:31
1:1 – Юнттила (Лескинен), 26:11
2:1 – Моисеев (Кузьменко, Воробьев), 27:19
3:1 – Кузьменко, 55:27
Вратари: Юханссон – Ювонен.
Броски: 23 – 33.
Штраф: 8 – 8.