«Вегас» разгромил «Аризону» на выезде и забросил семь шайб, у Дадонова гол и передача

4 декабря на стадионе «Хила Ривер Арена» в Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Вегасом». Игра завершилась разгромом хозяев со счетом 7:1.

В составе «Аризоны» заброшенной шайбой отличился Трэвис Бойд. У «Вегаса» забивали Джонатан Маршессо (7-я минута), Макс Пачиоретти (14,29), Чандлер Стивенсон (28), Майкл Амадио (33), Евгений Дадонов (36) и Николя Руа (58).

На счету Дадонова в этом сезоне 11 проведенных матчей за «Голден Найтс», в которых он забросил шесть голов и отметился пятью ассистами.

Отметим, что благодаря этой победе «Вегас» поднялся на восьмую строчку Запада с 26-я очками, в активе «Аризоны» последнее 16 место и 12 баллов.

В следующем матче «Аризона» отправится в гости к «Далласу» 7 декабря, а «Вегас» примет «Калгари» днем ранее.