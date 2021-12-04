Дмитрий Орлов: Было бы круто приехать в «Россию» «Вашингтону» и показать, чем мы богаты

Российский защитник Дмитрий Орлов считает интересным проведение матча «Вашингтона» на территории России. Такой вариант рассматривался до пандемии.

«Было бы круто приехать с «Кэпиталз» и сыграть, особенно для нас, русских ребят. Это были бы крутые эмоции. Перед пандемией уже велись разговоры, что «Вашингтон», возможно, приедет, но пока не сложилось. Да и ребятам по команде охота показать, что у нас есть, чем мы богаты. Думаю, они бы получили удовольствие от России и Москвы, посмотрели бы город», - приводит слова Орлова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне НХЛ Орлов провел 24 матча за «Кэпиталз» и заработал 14 очков (четыре гола + 10 голевых передач). «Вашингтон» располагается на третьем месте в таблице Востока.