Экс-вратарь сборной Швеции Лундквист рассказал, почему Овечкин забил больше всего ему в карьере

Бывший вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист рассказал, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин больше всего шайб в карьере забросил именно ему.

« Почему Овечкин забросил больше всего голов в карьере мне? Любопытный факт. Мы слишком часто играли друг против друга. Пожалуй, основная причина в этом.

Я думаю, что у Ови один из самых сильных бросков в истории хоккея. У него есть шанс побить рекорд Гретцки. Да, сейчас кажется невероятным, что вообще можно забить столько голов. Но статистика говорит за Овечкина», - сказал Лундквист «Матч ТВ».

Отметим, что в этом сезоне на счету бомбардира «Кэпиталз» 19 заброшенных голов и 19 отданных голевых передач в 38 матчах. Овечкин занимает третье место по этому показателю, уступая лишь нападающим «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю.