«Рейнджерс» минимально победил «Сан-Хосе», Шестеркин получил травму и не смог сам покинуть лед

4 декабря на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе». Хозяева минимально одержали победу над соперником со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Райн Строум на 7-й минуте в большинстве.

При этом, по ходу матча в третьем периоде российский голкипер «синих» Игорь Шестеркин получил травму и не смог покинуть лед без помощи медбригады. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев.

Таким образом, «Рейнджерс» одержал пятую победу подряд и поднялся на четвертую строчку Востока с 33-я баллами, в активе «Сан-Хосе» шестое место на «Западе» и 27 заработанных очков.

В следующем матче подопечные Галлана примут «Чикаго» 5 декабря, а «Сан-Хосе» сыграет с «Коламбусом» в гостях.