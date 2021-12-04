«К такому жизнь меня не готовила». Загитова отреагировала на силовую борьбу в хоккее (видео)

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала фрагмент матча КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», когда произошла силовая борьба возле борта, где стояла спортсменка.

«Хоккей — это, конечно, супержесткий спорт. К такому меня жизнь не готовила», — прокомментировала Загитова свою реакцию на силовой прием.

Отметим, что Загитова приостановила профессиональную карьеру в 2019 году и сейчас является ведущей одного из шоу на Первом канале. В ее активе золотая олимпийская медаль Пхенчхана-2018 в одиночном катании.