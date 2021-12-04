Московское «Динамо» всухую переиграло «Салават Юлаев» и вышло в лидеры Западной конференции

Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.
В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Андрей Сергеев (17-я минута), Антон Белов (19) и Станислав Галиев (26, 32).
Отметим, что голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 22 броска и записал на свой счет третий «сухой» матч в сезоне.
После этой встречи «Динамо» набрало 50 очков и вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Йокерит» и ЦСКА по дополнительным показателям. «Салават Юлаев», имея в активе 45 очков, занимает четвертую строчку на Востоке.
источник: «Советский спорт»