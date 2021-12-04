«Спартак» на выезде уступил «Трактору», потерпев третье поражение кряду

Хоккеисты «Трактора» одержали победу над «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
В составе челябинского клуба заброшенными шайбами отметились Томаш Гика (1-я минута), Алексей Бывальцев (29), Виталий Абрамов (52) и Тему Пулккинен (55). У московской команды точным броском отличился Эмиль Петтерссон (59).
После этой встречи «Трактор» набрал 55 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак», имея в активе 39 очков, занимает восьмую строчку на Западе.
источник: «Советский спорт»