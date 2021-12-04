«Автомобилист» обыграл «Адмирал», одержав вторую подряд победу под руководством Заварухина

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1.

Гости открыли счет уже на второй минуте: с передачи Андрея Обидина отличился Джош Кестнер. Во втором периоде Сергей Шумаков с передачи Стефана Да Косты восстановил равновесие, а в заключительной двадцатиминутке игроки поменялись местами: Шумаков отдал результативную передачу, а француз забросил победную шайбу.

Этот успех стал вторым для уральцев под руководством нового главного тренера Николая Заварухина и позволил им с 37 очками закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Напомним, в своей дебютной встрече на этом посту специалист одержал победу над московским «Спартаком» (3:1).

Дальневосточники с 19 очками по-прежнему ее замыкают.

КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (Владивосток) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Кестнер (Обидин), 1:48

1:1 - Шумаков (Да Коста, Мэйсек), 25:25

2:1 - Да Коста (Шумаков, Василевский), 44:15

Вратари: Шикин - Серебряков.