«Автомобилист» обыграл «Адмирал», одержав вторую подряд победу под руководством Заварухина

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1.
Гости открыли счет уже на второй минуте: с передачи Андрея Обидина отличился Джош Кестнер. Во втором периоде Сергей Шумаков с передачи Стефана Да Косты восстановил равновесие, а в заключительной двадцатиминутке игроки поменялись местами: Шумаков отдал результативную передачу, а француз забросил победную шайбу.
Этот успех стал вторым для уральцев под руководством нового главного тренера Николая Заварухина и позволил им с 37 очками закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Напомним, в своей дебютной встрече на этом посту специалист одержал победу над московским «Спартаком» (3:1).
Дальневосточники с 19 очками по-прежнему ее замыкают.
КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (Владивосток) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 - Кестнер (Обидин), 1:48
1:1 - Шумаков (Да Коста, Мэйсек), 25:25
2:1 - Да Коста (Шумаков, Василевский), 44:15
Вратари: Шикин - Серебряков.