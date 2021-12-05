Дубль Мамина помог «Флориде» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на своем льду в серии буллитов обыграла «Сент-Луис Блюз».

Основное время встречи и овертайм закончились со счетом 3:3. В составе хозяев дублем отметился российский нападающий Максим Мамин. Еще одну шайбу записал на свой счет Сэм Райнхарт. Он же реализовал победный буллит.

Гости смогли отличиться стараниями Логана Брауна, Джейка Вальмана и Брэндона Саада. Отметим, что Браун открыл счет в матче с передач Ивана Барбашева и Дакоты Джошуа.

Таким образом, «пантеры», набрав 37 очков, упрочили свое лидерство в Восточной конференции. «Блюзмены» с 28 очками остались пятыми на Западе.