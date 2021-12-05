«Вашингтон» дома победил «Коламбус», Овечкин забросил свою 750-ю шайбу в НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграли «Коламбус Блю Джекетс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев одну из шайб забросил российский форварда Александр Овечкин, отличившийся на 24-й минуте. Хоккеист забил свой 750-й гол в рамках выступлений в НХЛ и 20-й в нынешнем сезоне. Также у столичной команды авторами результативных бросков стали Алексей Протас (5) и Гарнет Хэтэуэй (59).

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов записал на свой счет 17 сэйвов из 18. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов не набрали очков, отыграв 20 минут 41 секунду и 21 минуту 41 секунду соответственно.

У гостей гол забил Эрик Робинсон. Вратарь Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 31. Защитник Владислав Гавриков провел на льду 22 минуты 31 секунду, а игровое время форварда Егора Чинахова составило 10 минут 51 секунду.

Таким образом, «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. «Коламбус» располагается на десятой строчке с 24 очками.

7 декабря «Кэпиталз» сыграют дома против «Анахайма», а «Блю Джекетс» днем ранее у себя примут «Сан-Хосе».