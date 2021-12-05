Два голевых паса Сергачева и 37 сэйвов Василевского помогли «Тампе» одержать победу над «Бостоном»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой гостевой команды в овертайме со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Тэйлор Рэддиш (15-я минута), Ондржей Палат (24) и Стивен Стэмкос (62). Российский голкипер Андрей Василевский оформил 37 сэйвов из 39 возможных. Защитник Михаил Сергачев стал автором двух результативных передач, проведя на льду 22 минуты 45 секунд.

В составе хозяев голы забили Чарли Койл (37) и Кертис Лазар (45).

Отметим, что «Тампа» набрала 32 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» идет девятым с 25 очками.

6 декабря «Лайтнинг» в гостях сыграют против «Филадельфии», а «Брюинз» тремя днями позже на выезде встретятся с «Ванкувером».