«Миннесота» на своей площадке переиграла «Торонто», Капризов стал автором победного буллита

«Миннесота Уайлд» одержала домашнюю победу в матче регулярного чемпионата НХЛ, обыграв «Торонто Мэйпл Лифс» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе хозяев голы в основное время забили Джордан Гринвэй (20), Матс Цуккарелло (26) и Маркус Фолиньо (29). У гостей авторами заброшенных шайб стали Джейсон Спецца, отличившийся дублем (33, 38), а также Остон Мэттьюс (40).

В серии буллитов победу «дикарям» принесла реализованная попытка форварда Кирилла Капризова. Также в прошедшей встрече россиянин отметился голевым пасом. Защитник Дмитрий Куликов не набрал результативных очков.

Таким образом, «Миннесота» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. «Торонто» располагается на второй строчке Востока с 36 очками. Команда прервала свою серию из пяти побед подряд в чемпионате.

8 декабря «Уайлд» отправятся в гости к «Эдмонтону», а «Мэйпл Лифс» двумя днями ранее на выезде сыграют с «Виннипегом».