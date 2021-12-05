«Айлендерс» уступили «Детройту», проиграв 10-й матч кряду в НХЛ – у Сорокина 26 отраженных бросков

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» потерпели гостевое поражение от «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей шайбы забросили Филип Гронек (6), Сэм Гранье (8), Дживани Смит (34) и Мориц Зайдер (64). Российский нападающий Владислав Наместников не набрал результативных очков, отыграв 16 минут 18 секунд.

Соперник ответил голами Кэла Клаттербака (3), а также Оливера Вальстрема, отличившегося дублем (31, 53). Голкипер Илья Сорокин совершил 26 сэйвов из 30 возможных.

Отметим, что «Айлендерс» проиграли свой десятый матч подряд в НХЛ. В данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. «Детройт» идет пятым с 29 очками.

6 декабря клуб из Нью-Йорка дома сыграет против «Чикаго», а «Ред Уингз» двумя днями позже на своей площадке примут «Нэшвилл».