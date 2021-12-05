«Рейнджерс» обыграли «Чикаго», Панарин стал первой звездой матча, набрав три результативных очка

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой прошедшей встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, забросивший одну шайбу на 55-й минуте и дважды ассистировавший своим партнерам по команде, а именно Райану Строуму (25) и Адаму Фоксу (38). Голкипер Александр Георгиев записал на свой счет 25 отраженных бросков из 27. Россиянин был признан второй звездой матча.

В составе гостей голы забили Патрик Кейн (20) и Алекс Дебринкэт (59).

Отметим, что «Рейнджерс» одержали свою шестую победу кряду в чемпионате и расположись на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков. «Чикаго» занимает 14-ю строчку на Западе (18 очков).

8 декабря команды вновь сыграют между собой, однако хозяевами встречи станут «Блэкхокс».