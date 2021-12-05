«Ванкувер» потерпел домашнее поражение от «Питтсбурга», Подколзин отличился заброшенной шайбой

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс – Питтсбург Пингвинз» завершился победой гостевой команды со счетом 4:1.

Одним из главных героев встречи стал форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель, отличившийся тремя заброшенными шайбами на 23-й, 38-й и 39-й минутах, а также отдавший ассист на Сидни Кросби (52).

У хозяев единственный гол забил российский нападающий Василий Подколзин. В нынешнем сезоне 20-летний хоккеист набрал 6 (5+1) очков в 23 матчах.

Таким образом, «Питтсбург» прервал свою трехматчевую серию без побед в чемпионате и набрал 27 очков, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» идет 15-м на Западе (18 очков).

7 декабря «Пингвинз» сыграют в гостях против «Сиэтла», а «Кэнакс» в тот же день на своей площадке примет «Лос-Анджелес».