«Вашингтон» – «Коламбус». Овечкин признан первой звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).

Отметим, что 36-летний россиянин отличился победной шайбой «Кэпиталз». Этот гол стал для форварда 750-м в карьере в НХЛ, а также 20-м в нынешнем сезоне.

Второй звездой был признан нападающий столичной команды Алексей Протас (1+0), а тройку лучших замкнул форвард «Блю Джекетс» Эрик Робинсон, отличившийся одной заброшенной шайбой.

В данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. «Коламбус» располагается на десятой строчке с 24 очками.

7 декабря «Кэпиталз» сыграют дома против «Анахайма», а «Блю Джекетс» днем ранее у себя примут «Сан-Хосе».