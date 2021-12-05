НХЛ признала Капризова первой звездой матча между «Миннесотой» и «Торонто»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 Б). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В прошедшей встрече 24-летний россиянин провел на льду 21 минуту 7 секунд, записав на свой счет голевую передачу, а также победный буллит. Отметим, что в сезоне-2021/22 нападающий набрал 29 (9+20) очков в 24 матчах

По информации источника, второй звездой игры стал форвард «Торонто» Джейсон Спецца – у хоккеиста два гола и один ассист. Тройку лучших замкнул Йоэль Эрикссон Эк, отдавший две голевых передачи.

Таким образом, «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. «Торонто» располагается на второй строчке Востока с 36 очками.

8 декабря «Уайлд» отправятся в гости к «Эдмонтону», а «Мэйпл Лифс» двумя днями ранее на выезде сыграют с «Виннипегом».