Овечкин прокомментировал свою 750-ю заброшенную шайбу в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда обыграла «Коламбус Блю Джекетс» (3:1), а также поделился эмоциями от своей 750-й заброшенной шайбы в лиге.

Отметим, что в нынешнем сезоне 36-летний россиянин набрал 39 (20+19) очков по системе «гол+пас» в 25 проведенных встречах.

– В третьем периоде соперник имел лишь одну возможность отличиться голом. Однако им не повезло, а мы продолжили играть упрощенно и смог одержать победу. 750 голов в НХЛ? Это отличный показатель. Мне стоит просто идти вперед шаг за шагом, – сказал Овечкин во время послематчевой пресс-конференции.

В данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. В последних пяти встречах команда одержала три победы.

7 декабря «Кэпиталз» сыграют дома против «Анахайма».