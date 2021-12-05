Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала имена хоккеистов, ставших лучшими игроками прошедшего дня в регулярном чемпионате.

По информации источника, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой дня – в игре с «Чикаго Блэкхокс» (3:2) россиянин забросил одну шайбу и отдал две результативных передачи.

Второй звездой был признан форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Колорадо Эвеланш» (6:5 ОТ).

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнтцель стал первой звездой дня – американский хоккеист отличился хет-триком, а также одним ассистом во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).