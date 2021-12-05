Шайба Си Липона в овертайме принесла «Сочи» победу над минским «Динамо»

«Сочи» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 4:3.

В составе хозяев две шайбы забросил Василий Глотов (6-я и 40-я минуты). По разу отличились Дмитрий Колготин (10) и Джей Си Липон (63). Белорусский клуб ответил точными бросками Тайлера Граоваца (2), Лукаса Бенгтссона (11) и Маттиаса Теденбю (29).

Таким образом, »Сочи» набрал 34 очков и занимает десятое место турнирной таблицы Западной конференции, клуб из Минска остался на седьмой строчке с 41 очком.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) - «Динамо» (Минск) - 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Граовац (Алистров, Альмквист), 1:06

1:1 – Глотов (Феоктистов, Мищенко), 5:03 (5х4)

2:1 – Колготин (Николаев, Александров), 9:51 (4х5)

2:2 – Бенгтссон (Варфоломеев, Теденбю), 10:59 (5х4)

2:3 – Теденбю (Мосалев), 28:59

3:3 – Глотов (Мищенко), 39:50

4:3 – Си Липон (Жабреев, Якс), 62:58