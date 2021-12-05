Голкипер «Монреаля» Прайс не выйдет на лед до конца декабря

Канадский голкипер Кэри Прайс не сыграет «Монреаль» до конца 2021 года.

Как сообщает в своем твиттере журналист Рено Лавуа, 34-летний хоккеист в ближайшее время должен возобновить тренировки в экипировке. Ранее в СМИ появилось видео, на котором Прайс катается по льду без амуниции.

Добавим, что Прайс принял участия в программе лиги и профсоюза игроков для помощи хоккеистам. Вратарь признался, что лечился от наркозависимости. Кроме того, канадец пропустил предсезонные сборы из-за операции по удалению мениска.

Напомним, что Прайс имеет на руках контракт с «Монреалем» на десять с половиной миллионов долларов год. Он действует до окончания сезона-2025/2026.