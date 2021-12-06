«Тампа-Бэй» разгромила «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» обыграла «Филадельфию». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Лайтнинг».
В составе победителей дубль оформил Кори Перри. Также по одной шайбе забросили Райан Макдона, Тейлор Рэддиш, Борис Катчук, Мэтью Жозеф и Патрик Марун. Российский защитник Михаил Сергачев провел на льду 23 минуты 2 секунды, но результативными действиями не отметился.
Гости ответили забитым голом в исполнении Кэма Аткинсона.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Тампа-Бэй» – 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Голы:
0:1 – Макдона (Жозеф, Стэмкос), 9:24
0:2 – Перри (Бельмар, Макдона), 10:24
0:3 – Рэддиш (Колтон, Хедман), 23:56
0:4 – Катчук (Хедман, Колтон), 27:47
0:5 – Жозеф (), 29:34
0:6 – Марун (Хедман, Перри), 46:29
1:6 – Эткинсон (Йэндл, Жиру), 48:04
1:7 – Перри (Колтон, Макдона), 55:15
Вратари: М.Джонс 10/12, Харт 10/15 – Б.Эллиотт 38/39.