КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели регулярного чемпионата

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками 13-й недели регулярного чемпионата.

Отметим, что лучшим голкипером стал Патрик Бартошак, защищающий цвета «Амура». Вратарь помог своей команде одержать две победы в двух матчах. При этом хоккеист 98,55% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,50.

Лучшим среди защитников был признан Антон Белов из московского «Динамо», забросивший одну шайбу и отдавший один ассист в трех встречах.

Еще один игрок столичной команды, а именно Вадим Шипачев, стал лучшим нападающим. Он набрал 8 (3+5) очков в трех играх.

Лучшим новичком стал нападающий ЦСКА Тахир Мингачев – на счету 20-летнего россиянина один гол и одна результативная передача по итогам двух сыгранных матчей.