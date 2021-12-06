ФХР опубликовала состав сборной России на Кубок Первого канала

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила о том, кто из хоккеистов попал в итоговый состав сборной России на матчи второго этапа Еврохоккейтура, а именно Кубка Первого канала.

Отметим, что подопечные Алексея Жамнова стартуют на турнире 15 декабря с матча против Канады. Спустя день российская команда сыграет против Швеции. 18 и 19 декабря Россия встретится с Чехией и Финляндией соответственно.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба – «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» Москва), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все – «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Добавим, что на Кубке Карьяла, который прошел с 10 по 14 ноября, сборная России заняла третье место. Команда под руководством Сергея Зубова уступила Финляндии (0:3) и Швеции (2:4), а затем обыграла Чехию (5:2).