У Михайлова нет вопросов только по вратарям, вызванным на Кубок Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов оценил состав сборной России, вызванный на Кубок Первого канала.

«По некоторым позициям среди защитников и нападающих у меня есть мнение. Нет вопросов по вратарям. Сейчас надо довериться этому тренерскому штабу, и посмотреть, как команда выступит на Кубке Первого канала. И тогда будет понятно, кто соответствует уровню игрока сборной, а кто нет. После Кубка Первого канала можно вернуться к разговору, на кого тренерский штаб может рассчитывать», - приводит слова Михайлова ТАСС.

Добавим, что на Кубок Первого канала были вызваны голкиперы Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

В этом сезоне, помимо стандартных участников России, Чехии, Финляндии и Швеции на российском этапе Еврохоккейтура примет участие сборная Канады в рамках подготовки к олимпийским играм в Пекине.