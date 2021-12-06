«Салават Юлаев» дома переиграл «Адмирал»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 4:2.
В составе хозяев льда забивали Сергей Шмелев (20-я минута), Сакари Маннинен, реализовавший численное преимущество (26), Маркус Гранлунд (39) и Александр Кадейкин в пустые ворота (60).
У гостей заброшенными шайбами отличились Владислав Калетник (35) в меньшинстве и Рихард Букартс уже в своем большинстве (47).
Таким образом, башкирская команда набрала 47 очков и закрепилась на четвертом месте Восточной конференции, которую замыкает «Адмирал» с 19 очками.
Завтра «Салават Юлаев» примет на своем льду «Сочи», а «Адмирал» на следующий день сыграет против московского «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Адмирал» (Владивосток) - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы:
1:0 – Шмелев (Амиров), 19:02
2:0 – Маннинен (Гранлунд, Шмелев), 25:42 - Бол.
2:1 – Калетник, 34:58
3:1 – Гранлунд (Маннинен, Тихонов), 38:34
3:2 – Букартс (Ушенин Вл., Ушенин Вяч.), 46:21 - Бол.
4:2 – Кадейкин, 59:59
Вратари: Шарыченков - Налимов