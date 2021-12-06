«Йокерит» дома обыграл «Амур» и возглавил таблицу Западной конференции

Хоккеисты «Йокерита» добились домашней победы над «Амуром (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что первая шайба в сегодняшней встрече была заброшена в концовке первого периода – автором гола стал Алекс Грант (18-я минута). В третьей двадцатиминутке команда из Хельсинки смогла увеличить свое преимущество – точный бросок по воротам соперников нанес Отто Лескинен (58).

Благодаря этой победе «Йокерит» набрал 52 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» идет девятым на Востоке с 35 очками.

8 декабря финский клуб сыграет в гостях против «Северстали», а хабаровчане в тот же день на выезде встретятся с рижским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Амур» (Хабаровск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Грант (Хянникяйнен, Бьернинен), 17:46

2:0 – Лескинен (Коссила), 57:53

Вратари: Ювонен – Бартошак.

Броски: 41 – 18.

Штраф: 4 – 8.