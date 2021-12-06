Дубль Вишневского помог «Спартаку» обыграть «Металлург»

«Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Металлург» со счетом 3:2.
В составе московской команды дублем отличился Дмитрий Вишневский (10-я и 34-я минута), также шайбу забросил Эмиль Петтерссон (49).
У клуба из Магнитогорска в большинстве забивали Никита Коростелев (177) и Джош Карри (35).
Таким образом, красно-белые набрали 41 очко и поднялись на седьмое место турнирной таблицы Западной конференции, «магнитка» с 57 очками осталась лидером Востока.
8 декабря «Металлург» примет на своем льду «Куньлунь», а через два дня «Спартак» сыграет дома с «Йокеритом»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) - «Спартак» (Москва) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Вишневский (Цыплаков, Авцин), 9:24
1:1 – Коростелев (Голдобин, Майе), 16:27 - Бол.
1:2 – Вишневский (Дроздов), 22:53
2:2 – Керри (Яковлев, Лайпсик), 35:00 - Бол.
2:3 – Петтерссон (Широков, Хеед), 48:39
Вратари: Олкинуора - Данск