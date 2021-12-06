Шайба Пыленкова принесла СКА гостевую победу над «Автомобилистом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и СКА завершился победой армейцев со счетом 1:0.

В составе петербуржцев заброшенной шайбой отметился Даниил Пыленков (31-я минута). Ему ассистировали Кирилл Марченко и Александр Волков.

Отметим, что СКА одержал свою третью победу кряду в КХЛ – команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков. «Автомобилист» располагается на седьмой строчке Востока с 37 очками.

8 декабря красно-синие отправятся в гости к «Трактору», а клуб из Екатеринбурга двумя днями позже проведет выездную встречу против «Локомотива».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол:

0:1 – Пыленков (Марченко, Волков), 30:10.

Вратари: Шикин – Юханссон.

Броски: 21 – 22.

Штраф: 4 – 4.