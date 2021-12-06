«Трактор» нанес поражение «Куньлуню» в овертайме

«Трактор» на своей площадке одержал победу над «Куньлунем» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал игрок челябинского клуба Владимир Ткачев, отличившийся дублем на 33-й и 34-й минутах. Победный гол в овертайме забил Томаш Гика (64).

В составе гостей результативными бросками отметились Брэндон Ип (26) и Спенсер Фу (42).

Таким образом, «Трактор» набрал 57 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Металлургу», лидеру первенства, лишь по дополнительным показателям. «Куньлунь» идет 11-й с 22 очками.

В следующем матче челябинцы сыграют дома против СКА, а команда из Пекина отправится в гости к «Металлургу». Обе встречи состоятся 8 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Куньлунь Ред Стар (Пекин) – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Ип (Фу, Спроул), 25:45 (бол.)

1:1 – Ткачев (Калинин, Бэйлен), 32:43 (бол.)

2:1 – Ткачев (Кравцов, Карпухин), 33:09

2:2 – Фу (Локхарт), 41:58

3:2 – Гика (Седлак, Бэйлен), 63:01

Вратари: Вилл – О'Брайан.

Броски: 49 – 23.

Штраф: 6 – 8.