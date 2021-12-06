Первый канал покажет игры сборной России по хоккею на втором этапе Евротура

Первый канал в прямом телеэфире и на сайте покажет все матчи с участием сборной России на Кубке Первого канала по хоккею, который пройдет с 15 по 19 декабря.
Как сообщает пресс-служба Первого канал, матчи прокомментируют Денис Казанский и Игорь Ларионов.
Добавим, что на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла сборная России, набрав три очка, заняла третье место.
МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ:
15 декабря, среда
18:30 Россия – Канада
16 декабря, четверг
18:30 Швеция – Россия
18 декабря, суббота
15:30 Россия – Чехия
19 декабря, воскресенье
15:30 Россия - Финляндия
источник: «Первый канал»