Первый канал покажет игры сборной России по хоккею на втором этапе Евротура

Первый канал в прямом телеэфире и на сайте покажет все матчи с участием сборной России на Кубке Первого канала по хоккею, который пройдет с 15 по 19 декабря.

Как сообщает пресс-служба Первого канал, матчи прокомментируют Денис Казанский и Игорь Ларионов.

Добавим, что на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла сборная России, набрав три очка, заняла третье место.

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ:

15 декабря, среда

18:30 Россия – Канада

16 декабря, четверг

18:30 Швеция – Россия

18 декабря, суббота

15:30 Россия – Чехия

19 декабря, воскресенье

15:30 Россия - Финляндия