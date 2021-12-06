Плющев считает, что Окулов и Бурдасов должны быть в составе сборной России на Кубок Первого канала

Тренер Владимир Плющев высказался об опубликованном составе сборной России, вызванном для участия на Кубке Первого канала.

«На сегодняшний день нам представили состав, в котором есть почти все люди, которые на слуху в своих клубах. Составы формирует главный тренер и его штаб. Сейчас модно говорить: «Я так вижу». Наверное, штаб Жамнова видит там Самонова, который провел в сезоне семь матчей.

Тертышный — интересный молодой парень. Ему дали возможность проявить себя на евротуре, но могли возникнуть какие-то вопросы. По его кандидатуре вопросов особо не возникает, в отличии от отсутствия Окулова и Бурдасова. Всем ясно, что на сегодняшний день это ребята, которые должны быть привлечены и быть в составе на Кубок Первого канала. Константин и Антон — достаточно яркие игроки, они неплохо проявляют себя в ЦСКА и СКА. Возможно, кто-то занимается воспитательной работой», -приводит слова Плющева «Чемпионат».

Окулов в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ забил шесть голов и отдал 20 результативных передач в 33 матчах. На счету Бурдасова 28 (15+13) очков в 29 играх.

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря, матчи, за исключениям встречи Чехии и Финляндии, пройдут в Москве.

В этом сезоне, помимо стандартных участников России, Чехии, Финляндии и Швеции на российском этапе Еврохоккейтура примет участие сборная Канады в рамках подготовки к олимпийским играм в Пекине.