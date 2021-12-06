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«Северсталь» одержала волевую победу над «Витязем»

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла в Череповце.
06 декабря 2021 21:06
автор: Максим Скороходов

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Витязь» со счетом 3:1.

На гол нападающего подольской команды Кирилла Рассказова (22-я минута) хозяева льда ответили шайбами своих форвардов Кирилла Пилипенко (36), Максима Казакова (45) и того же Пилипенко, поразившего пустые ворота соперника (60).

Таким образом, «Северсталь» набрала 50 очков и поднялась на четвертое место турнирной таблицы Западной конференции, которую с 28 очками замыкает «Витязь»

8 декабря «Северсталь» примет на своем льду «Йокерит», а «Витязь» сыграет в Минске против местного «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Витязь» (Московская область) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Рассказов, 21:24

1:1 – Пилипенко (Вовченко, Пресс), 35:20

2:1 – Казаков (Рыков), 44:27

3:1 – Пилипенко (Вовченко), 59:05

Вратари: Королев - Сапрыкин

источник: «Советский спорт»
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