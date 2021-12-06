«Северсталь» одержала волевую победу над «Витязем»

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Витязь» со счетом 3:1.
На гол нападающего подольской команды Кирилла Рассказова (22-я минута) хозяева льда ответили шайбами своих форвардов Кирилла Пилипенко (36), Максима Казакова (45) и того же Пилипенко, поразившего пустые ворота соперника (60).
Таким образом, «Северсталь» набрала 50 очков и поднялась на четвертое место турнирной таблицы Западной конференции, которую с 28 очками замыкает «Витязь»
8 декабря «Северсталь» примет на своем льду «Йокерит», а «Витязь» сыграет в Минске против местного «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) - «Витязь» (Московская область) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
0:1 – Рассказов, 21:24
1:1 – Пилипенко (Вовченко, Пресс), 35:20
2:1 – Казаков (Рыков), 44:27
3:1 – Пилипенко (Вовченко), 59:05
Вратари: Королев - Сапрыкин