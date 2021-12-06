Гончар заявил, что состав сборной России на Кубок Первого канала подобран под концепцию игры

Тренер сборной России Сергей Гончар прокомментировал состав национальной команды, который будет участвовать в Кубке Первого канала.

«На данный момент состав оптимальный, если бы он был неоптимальным, были бы другие игроки. Кандидатур было много, мы рассматривали всех игроков Лиги, поэтому выбирали из того, что есть. Мы посмотрели, кто-то подошел под концепцию игры нашей сборной, кто-то - нет. Смотрели, кто готов и находится в хорошем физическом состоянии, готов играть по нашим требованиям. И на основе этого принимали решение», - приводит слова Гончара ТАСС

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря, матчи, за исключениям встречи Чехии и Финляндии, пройдут в Москве.

В этом сезоне, помимо стандартных участников России, Чехии, Финляндии и Швеции на российском этапе Еврохоккейтура примет участие сборная Канады в рамках подготовки к олимпийским играм в Пекине.