«Ак Барс» проиграл «Барысу» в Казани (видео)

Судьба «Спартака» зависит от команды, которая звала Черчесова, а сейчас летит в пропасть. Что происходит с «Легией»?

В ближайший четверг 9 декабря «Спартак» проведет заключительный матч в группе Лиги Европы – в Варшаве против «Легии». От результата игры зависит, будет ли у красно-белых евровесна-2022 и в каком турнире.