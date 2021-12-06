«Ак Барс» проиграл «Барысу» в Казани (видео)

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» со счетом 1:2.
За команду из Казахстана забивали Якоб Лилья (22-я минута) и Аркадий Шестаков (51). У казанцев отличился Дмитрий Воронков (59).
Команды остались на своих позициях в турнирной таблице Восточной конференции: «Ак Барс» - третий (49 очков), «Барыс» - десятый (34).
9 декабря «Барыс» примет на своем льду «Сочи», «Ак Барс» на следующий день сыграет дома с «Нефтехимиком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) - «Барыс» (Нур-Султан) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
0:1 - Лилья (Шалапов), 21:46
0:2 - Шестаков (Cтерченко), 50:25
1:2 - Воронков (Кагарлицкий, Уил), 58:19
Вратари: Билялов - Ортио.
источник: «Советский спорт»