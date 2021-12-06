Дубль Грицюка помог «Авангарду» добыть волевую победу у рижского «Динамо»

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское «Динамо» со счетом 4:1
На гол нападающего латвийской команды Мэтта Лорито в большинстве (9-я минута) хозяева льда ответили дублем Арсения Грицюка (45, 46) и шайбами Ильи Каблукова (47) и Оливер Каски, реализовавшего численное преимущество (56).
Таким образом, «Авангард» набрал 44 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Динамо» с 29 очками идет одиннадцатым на Западе.
8 декабря «Авангард» сыграет на выезде против «Локомотива», а «Динамо» - в Риге против «Амура».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) - «Динамо» (Рига) - 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Голы:
0:1 – Лорито (Скарлетт), 8:33 - Бол.
1:1 – Грицюк (Сошников, Готовец), 45:00
2:1 – Грицюк (Сошников, Покка), 45:46
3:1 – Каблуков (Дедунов, Покка), 46:04
4:1 - Каски (Сошников, Якупов), 55:02 - Бол.