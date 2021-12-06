ЦСКА в овертайме вырвал победу у московского «Динамо», одержав пятую победу кряду (видео)

Хоккеисты «Динамо» уступили ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В основное время встречи в составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (11-я минута) и Антон Ведин (38), у армейцев точными бросками отличились Антон Слепышев (48) и Павел Карнаухов (59).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Никита Нестеров (62).

После этой игры «Динамо» набрало 51 очко и опустилось на третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе 52 очка, поднялся на вторую строчку.

В следующем матче бело-голубые дома сыграют против «Адмирала», а армейцы на своем льду примут «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – ЦСКА – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Шипачев (Сергеев), 10:06 (5х4)

2:0 – Ведин (Шипачев, Миронов), 37:51

2:1 – Слепышев (Григоренко), 47:16

2:2 – Карнаухов (Слепышев), 58:53

2:3 – Нестеров (Окулов, Каменев), 61:35 (4х3)

Вратари: Бочаров – Федотов.

Броски: 24 – 38.

Штраф: 4 – 6.