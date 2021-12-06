«Сибирь» проиграла в гостях «Локомотиву», прервав свою серию из четырех побед подряд (видео)

Хоккеисты «Локомотива» переиграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Рушан Рафиков (1-я минута), Егор Коршков (7) и Рид Буше (29). В составе новосибирского клуба точными бросками отличились Тревор Мёрфи (28) и Никита Коротков (50).
После этой встречи «Локомотив» набрал 45 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 42 очками занимает шестое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» - «Сибирь» - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Рафиков (Каюмов, Анисимов), 0:27
2:0 – Коршков (Полунин, Баранцев), 06:84 (5х4)
2:1 – Мерфи (Йокипакка), 27:26 (4х3)
3:1 – Буше (Марченко, Анисимов), 28:52 (4х4)
3:2 – Коротков (Комаров), 49:55
Вратари: Паскуале – Красоткин (0:00 – 7:16), Сятери.
Броски: 22 – 25.
Штраф: 14 – 12.