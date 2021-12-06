Роспотребнадзор позволил хоккейному ЦСКА увеличить максимально возможную вместимость стадиона

ЦСКА объявил о согласовании с Роспотребнадзором увеличения в декабре максимально возможной вместимости стадиона до 70%.

При посещении «ЦСКА Арены» нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное в последние полгода заболевание COVID-19.

В первый зимний месяц ЦСКА примет «Торпедо» (8 декабря), минское и московское «Динамо» (26 и 28 декбаря), а также финский «Йокерит» (30 декабря).

Напомним, что сегодня армейцы добыли волевую победу над московским «Динамо» (2:3 ОТ) и теперь с 52 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.