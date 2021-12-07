Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду в серии буллитов обыграл «Анахайм».

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон. Он же реализовал победный буллит. Две передачи записал на свой счет капитан «столичных» Александр Овечкин.

Гочти ответили шайбами Джоша Мэнсона, Сонни Милано и Винни Леттьери.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 38 очков и вернулся на первое место в Восточной конференции. «Утки» с 31 очко идут четвертыми на Западе.