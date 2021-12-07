«Даллас» одолел «Аризону», Радулов и Гурьянов набрали в сумме три очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома переиграл «Аризону Койотс».
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Роопе Хинц, Якуб Петерсон и дважды Джейми Бенн. Две передачи записал на свой счет Александр Радулов, еще одним результативным пасом отметился Денис Гурьянов.
Гочти ответили лишь голом престижа в исполнении Шейна Гостисбера.
Благодаря этой победе «Даллас» вклинился в группу команд, которые с 28 очками занимают места с пятого по девятое на Западе. Еще два клуба отстают на одно очко.
«Аризона» продолжает замыкать турнирную таблицу с 12 очками.
источник: «Советский спорт»