«Даллас» одолел «Аризону», Радулов и Гурьянов набрали в сумме три очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома переиграл «Аризону Койотс».

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Роопе Хинц, Якуб Петерсон и дважды Джейми Бенн. Две передачи записал на свой счет Александр Радулов, еще одним результативным пасом отметился Денис Гурьянов.

Гочти ответили лишь голом престижа в исполнении Шейна Гостисбера.

Благодаря этой победе «Даллас» вклинился в группу команд, которые с 28 очками занимают места с пятого по девятое на Западе. Еще два клуба отстают на одно очко.

«Аризона» продолжает замыкать турнирную таблицу с 12 очками.