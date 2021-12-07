Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» одолеть «Филадельфию»

В Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Колорадо». Победу одержали гости со счетом 7:5.

Голы в составе «Флайерс» забили Клод Жиру (7-я минута, 19), Окар Линдблом (17), Кэм Аткинсон (43) и Скотт Лоутон (59). У гостей отличились Эрик Джонсон (10), Габриэль Ландескуг (14), Алекс Ньюхук (16), Кэйл Макар (16), Валерий Ничушкин (22), Назем Кадри (46) и Тайсон Йост (52).

Отметим, что для российского форварда Ничушкина это была 13-я игра в текущем сезоне. На его счету семь голов и пять передач.

По итогам этой игры «Колорадо» набрало 28 очков и расположилось на шестом месте Запада, в активе «Филадельфии» 12-е место и 20 баллов.

Следующий матч «Флайерс» сыграет на выезде против «Нью-Джерси» 9 декабря, а «Колорадо» отправится в Нью-Йорк для встречи с «Рейнджерс» в этот же день.