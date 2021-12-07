Американский эксперт - о Кравцове: Думаю, «Рейнджерс» допустил ошибку, не оставив его в основе

Американский эксперт Винс Меркольяно считает, что «Рейнджерс» допустил ошибку в ситуации с российским форвардом Виталием Кравцовым. По мнению эксперта, «Нью-Йорк» должен был подпускать игрока выступать за основную команду.

«Думаю, виноваты обе стороны, и «Рейнджерс» где-то напортачили, и Кравцов. Если бы он поехал в АХЛ в этом сезоне, то уверен, что быстро бы вернулся в основу. Если бы он поехал туда и доказал бы своей игрой, его бы достаточно быстро подняли обратно.

«Думаю, «Рейнджерс» допустили ошибку, не оставив его в основе. Но и Кравцов допустил ошибку, отказавшись ненадолго съездить в АХЛ. Сейчас обе стороны разочарованы друг в друге», — сказал Меркольяно «Чемпионату».

Нынешний сезон Кравцов проводит за челябинский «Трактор». В его активе 8 результативных действий за 11 проведенных матчей в команде в действующем сезоне.