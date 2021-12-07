Американский журналист: Овечкин невероятен. Смотреть за его игрой – одно удовольствие

Обозреватель портала USA Today Винс Меркольяно оценил игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

Отметим, что текущем регулярного чемпионата 36-летний россиянин забросил 20 шайб и отдал 21 ассист в 26 встречах. В игре с «Коламбусом» (3:1) хоккеист забил свой 750-й гол в рамках своих выступлений в лиге.

– Овечкин невероятен. Смотреть за его игрой – одно удовольствие. Поражаешься, что в 36 лет он продолжает забивать в таком же высоком темпе. Он остается одним из лучших игроков НХЛ, даже учитывая его возраст. Если он проведет все пять лет по контракту, полагаю, рекорд возможен, – цитирует Меркольяно «Чемпионат».

Добавим, что больше всего шайб в истории НХЛ забросил канадец Уэйн Гретцки – на счету хоккеиста 894 гола. Вторым идет его соотечественник Горди Хоу (801). Тройку лучших замкнул чех Яромир Ягр (766).