Меркольяно заявил, что Панарину предоставили в «Рейнджерс» полную свободу действий

Американский журналист сайта Lohod.com Винс Меркольяно высказал свое мнение об игре российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне.

«По большей части у Панарина есть полная свобода действий. Он никогда не считался сильным игроком в обороне, но мне кажется, что сейчас он старается быть более настырным и агрессивным в форчеке, стал оказывать больше давления на соперника. Конечно, он не будет раздавать хиты направо и налево, но смекалка и умение читать игру помогает ему отбирать шайбу. Думаю, в нынешнем году тренер просит от него и этого», - приводит слова Меркольяно «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне Панарин забил семь голов и отдал 19 результативных передач в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Показатель полезности 30-летнего россиянина на данный момент составляет «+7».